Bayern, Kovac: "Sconfitta giusta, commessi troppi errori nella ripresa"

Sconfitta casalinga subita dal Bayern Monaco, battuto 2-1 dall'Hoffenheim a sorpresa. Il tecnico del club tedesco Manuel Neuer ha detto: "Non siamo riusciti a ripetere la forte prestazione di martedì. Il primo tempo è stato decente, abbiamo avuto buone possibilità e avremmo dovuto fare di più, avremmo dovuto essere più determinati. Non abbiamo giocato bene nella ripresa, abbiamo fatto troppi errori e non abbiamo mai messo sotto pressione i nostri avversari. Alla fine la vittoria dell'Hoffenheim non è stata immeritata".