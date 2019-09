Bayern, Kovac: "Soddisfatti della vittoria, poco tempo per prepararci"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il poker rifilato al Colonia, il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac ha detto: "Quella di oggi è stata una prestazione davvero buona, soprattutto perché abbiamo avuto solo 72 ore per riprenderci dalla partita contro la Stella Rossa di Champions League. Il Colonia ha fatto bene, non è stato sempre facile trovare le giuste soluzioni. Stavamo meglio nella ripresa, abbiamo creato buone possibilità. Il 4-0 sembra un po' eccessivo, ma in realtà avremmo potuto segnare altri due gol. Sette gol in questa settimana sono qualcosa che posso soddisfarci".