Bayern, Kovac sulla rissa Coman-Lewa: "Tutto rientrato, niente multe"

L'allenatore del Bayern Monaco Niko Kovac ha commentato così in conferenza stampa la tanto discussa rissa scoppiata in allenamento tra Kingsley Coman e Robert Lewandowski: "C'è stata una rissa tra due giocatori. Ne abbiamo parlato dopo l'allenamento ed entrambi si sono scusati per il loro comportamento. Sono davvero dispiaciuti per quanto accaduto. Non c'è nulla da aggiungere, i calciatori hanno capito ed è tutto rientrato. Non ci sarà nessuna multa". Coman e Lewandowski si erano addirittura presi a pugni per un diverbio nella seduta di venerdì scorso, costringendo i compagni a separarli per evitare gravi conseguenze.