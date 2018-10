Bayern, Kovac supera la mini-crisi: "Voglio vincere le prossime gare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niko Kovac, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato della gara Champions League di domani contro l'Ajax. I bavaresi non vincono da due partite e Kicker definisce la loro una mini-crisi. "Sapremo sfruttare le nostre opportunità, ne sono certo. Dobbiamo migliorare nei dettagli, sistemare qualcosa che ancora non va ma sono ottimista: pretendo di vincere le prossime partite. L'Ajax? Ha giocatori molto importanti, una squadra forte, che come gioco parte dal portiere. Vogliono dettare il ritmo della gara, amano tenere il pallone. La crisi? No, ripeto: sono ottimista, solo un momento".