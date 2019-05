Bayern, Kovac tranquillo: "Dovremo accelerare nell'ultima gara"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Bayern Monaco, Niko Kovac ha parlato dopo lo 0-0 di Lipsia che non li ha permesso di chiudere la lotta al titolo: "Sono convinto di aver visto una partita della Bundesliga molto buona, aveva tutto per essere un big match, e penso che ci siano voluti circa 20 minuti per iniziare a giocare. Penso che avremmo potuto o dovuto segnare almeno un gol, ma il campionato è come se non volesse finire, quindi dobbiamo accelerare la prossima settimana".