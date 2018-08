Bayern, Kovac: "Vogliamo il settimo titolo di filo ma non sarà facile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Bayern Monaco, Niko Kovac ha parlato della Bundesliga che inizierà tra una settimana: "Il Bayern ha vinto il titolo per sei anni di fila e in questa stagione vogliamo vincere il settimo. Non dimentichiamoci, tuttavia, che le altre squadre combatteranno fino alla fine. Faranno tutto il possibile per salire sul gradino più alto del podio. Ho sentito parlare di alcuni club che si sentivano in grado di poterlo fare, alcuni hanno persino parlato apertamente. Dipenderà anche un po' da noi, da ciò che lasceremo passare, ma non sto dicendo che sarà facile".