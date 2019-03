© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bayern Monaco si prepara a rivoluzionare la propria rosa durante la prossima estate. L'ha ammesso il presidente Uli Hoeness: "Porteremo a termine uno dei più importanti programmi della storia del club, andremo a ringiovanire la nostra rosa". In uscita ci sono certamente Arjen Robben e Frank Ribery. Gli obiettivi per la prossima estate sono Matthijs de Ligt dell'Ajax e Lucas Hernández dell'Atletico Madrid per la difesa, l'esterno offensivo Callum Hudson-Odoi del Chelsea e l'attaccante Timo Werner del Lipsia.