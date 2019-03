Bayern, la linea verde è già avviata. L'undici del presente e del futuro

© foto di Insidefoto/Image Sport

La rivoluzione Bayern Monaco è già cominciata da tempo, ora è soltanto più rumorosa. L'acquisto di Lucas Hernandez per 80 milioni fa capire chiaramente le intenzioni di come i bavaresi vogliano tornare sul tetto d'Europa, dopo gli ultimi anni di vacche magre nonostante i facili successi in patria. Svecchiare la rosa per riaprire un ciclo, a costo di spese record è la strategia adottata dal club, in controtendenza con le stagioni passate dove non si oltrepassavano cifre ritenute immorali.

Il cambio di filosofia lo si vede dai due acquisti più cari di sempre: Lucas Hernandez, appunto, per 80 milioni, doppia praticamente Corentin Tolisso che era costato 41,5. Con gli addii delle leggende Robben e Ribéry, il mancato riscatto di James Rodriguez, la posizione in bilico di Boateng e col rincalzo Rafinha pronto a tornare in Brasile a fine stagione, il Bayern sta muovendosi per tempo per essere super-competitivo ai nastri di partenza della prossima stagione.

L'età media a questo punto si abbassa notevolmente, al punto che sarebbe già possibile sin da ora fare una formazione tipo Under 25 già di livello.

In porta, Christian Früchtl (19 anni) è considerato un predestinato e pronto a raccogliere l'eredità di Manuel Neuer. Le corsie laterali hanno in Kimmich (24) e Lucas Hernandez (23) due certezze, Pavard (23) scala al centro assieme a Nicklas Süle (23), divenuto titolare inamovibile. Goretzka (24) a centrocampo è stato il colpo da novanta della scorsa stagione, col Bayern capace di prendere a parametro zero il più interessante centrocampista tedesco della Bundesliga. Con lui Corentin Tolisso (24) e Renato Sanches (21), unico giocatore che però ha la valigia in mano, scontento del suo ruolo di riserva. Davanti al netto degli infortuni Coman (21) è il presente e il futuro, così come Gnabry (23) ormai stabilmente nel giro della Nazionale. E convince il canadese Davies, 18 anni, acquistato la scorsa estate e approdato a gennaio in Germania.

Da qui alla fine del mercato estivo sono pronti altri colpi, rigorosamente sposando la linea verde: Timo Werner (23) è a oggi il miglior centravanti tedesco ed è fatta per il gioiellino dell'Amburgo Jann-Fiete Arp (19). Attenzione a Nicolas Pépé (23) del Lille. Anche per lui è pronta un'offerta da capogiro.