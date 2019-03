Bayern, la top 10 degli acquisti più cari. Hernandez "doppia" Tolisso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una settimana fa il presidente del Bayern Uli Hoeness aveva annunciato investimenti record e un club pronto a cambiare strategia per restare competitivo a livello europeo. L'acquisto di Lucas Hernandez per 80 milioni ne è la dimostrazione. Per il difensore è stata spesa una cifra quasi due volte superiore a quella per Corentin Tolisso, fino a oggi record di spesa per i bavaresi. Nella Top 10 degli acquisti più cari ci sono già due giocatori che devono ancora vestire la maglia della squadra più titolata di Germania, considerando anche Benjamin Pavard. Questa è la Top 10 degli acquisti più cari del club:

Lucas Hernandez 80 milioni (2019, dall'Atlético)

Corentin Tolisso 41,5 (2017, dal Lione)

Javi Martinez 40 (2012, dall'Athletic)

Arturo Vidal 37 (2015, dalla Juventus)

Mario Gotze 37 (2013, dal Borussia Dortmund)

Benjamin Pavard 35 (2019, dallo Stoccarda)

Renato Sanches 35 (2016, dal Benfica)

Mats Hummels 35 (2016, dal Borussia Dortmund)

Mario Gomez 30 (2009, dallo Stoccarda)

Douglas Costa 30 (2015, dallo Shakhtar)

Manuel Neuer 30 (2011, dallo Schalke)