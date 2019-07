© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Calum Hudson-Odoi rimarrà con il Chelsea. A confermarlo è lo stesso Lampard, nuovo manager dei blues, che vuole rinnovare il contratto del giocatore inglese in scadenza nel 2020. Il Bayern Monaco, in cerca di un calciatore in grado di occupare la corsia mancina e sostituire Ribery, è avvisato: i bavaresi, dopo il no di Sanè, dovranno cercare altre soluzioni per il reparto offensivo.