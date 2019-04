© foto di Imago/Image Sport

Con la doppietta rifilata al Borussia Dortmund, Robert Lewandowski ha firmato nuovi record con il Bayern Monaco. L'attaccante polacco infatti ha segnato i gol numero 200 e 201 nella storia della Bundesliga, diventando il quinto giocatore nella storia a raggiungere questo traguardo e ora solo Gerd Müller (365 gol), Klaus Fischer (268), Jupp Heynckes (220) e Manfred Burgsmüller lo precedono in questa speciale classifica. Inoltre Lewandowski è diventato il miglior marcatore del Klassiker con 15 gol, superando di una rete proprio Gerd Muller e soddisfatto dopo la gara ha detto: "Sono molto orgoglioso di far parte di questo club di cinque giocatori. Muller non è così lontano, probabilmente posso farcela. Abbiamo vinto ma siamo solo ad un punto di vantaggio sul Dortmund. Vinceremo il titolo se vinceremo tutti i prossimi match".