Bayern, Lewandowski: "Bello segnare di nuovo, ora riposiamoci"

© foto di Newspix/Image Sport

Ancora un gol per Robert Lewandowski, a segno nel 4-0 rifilato al Colonia: "Abbiamo giocato bene e forse avremmo dovuto segnare il secondo gol già nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo ricominciato da dove eravamo rimasti. Abbiamo una settimana libera e poi tre partite in sette giorni, quindi dovremo essere ben preparati per questo. Sono felice di aver segnato di nuovo, ma sono ancora le prime cinque partite in campionato", ha detto l'attaccante del Bayern.