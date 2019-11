© foto di Newspix/Image Sport

Robert Lewandowski sarà costretto a operarsi per risolvere il fastidioso problema all'inguine che lo sta tormentando da diverso tempo. Come riporta Kicker, il bomber del Bayern Monaco potrebbe decidere di andare sotto i ferri già durante la prossima sosta, rinunciando alla convocazione con la Nazionale polacca (già qualificata per Euro 2020), oppure rimandare tutto alla sosta invernale del campionato tedesco. Lo stop sarebbe di circa dieci giorni.