Bayern, Lewandowski ritrova Klopp: "Un maestro, mi ha sbloccato"

Robert Lewandowski ritrova Jurgen Klopp. L'attaccante del Bayern Monaco ha parlato così al sito ufficiale dell'UEFA in vista della sfida di Champions col Liverpool: "Affronteremo una squadra di alto livello, è l'ora di mostrare a tutti di che pasta siamo fatti. Il Liverpool è forte in difesa e ha tanta qualità davanti, è una compagine molto costante. Può succedere di tutto, ma noi siamo pronti al 100%. Klopp? A Dortmund è stato molto importante per la mia carriera, siamo cresciuti insieme. È un grande allenatore e una bella persona, ho imparato molto da lui. Klopp ha liberato l'istinto dell'attaccante che è in me e mi ha permesso di fare lo step successivo. Ha visto qualcosa in me che io non riuscivo a vedere".