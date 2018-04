Bayern, Martinez: "Siviglia molto forte, ma vogliamo arrivare fino in fondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Bayern Monaco Javi Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Siviglia in Champions League: “Si tratta di una squadra che ha fatto molto bene negli ultimi anni e che ha scritto la storia in Europa League. Sono molto pericolosi e si tratta di una squadra molto forte anche se non sono conosciuti al pari di Barça e Real. Dobbiamo dare il 100% per passare il turno e fare attenzione perché in casa loro sono supportati da un tifo infernale che può dargli una spinta in più. - conclude Martinez – Dobbiamo giocare come sappiamo, tenendo palla e avendone il controllo senza pensare al fatto che negli ultimi anni con le spagnole abbiamo sofferto. Quello è il passato e noi vogliamo vincere la Champions League, per farlo dobbiamo fare però un passo alla volta”.