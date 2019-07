Bayern, Matthaus contro Neuer: "Comportamento inaccettabile"

© foto di J.M.Colomo

Nelle scorse ore l'agente di Manuel Neuer aveva sparato a zero contro il Bayern Monaco asserendo di non avere una squadra abbastanza competitiva per la Champions League lasciando aperta la possibilità di un addio del portiere. Parole che non sembrano piaciute a Lothar Matthaus, ex Bayern che ai microfoni della BILD ha detto: "Il suo comportamento è assolutamente inaccettabile. Come capitano del Bayern, dovrebbe parlare con il club se ha un problema con il mercato. Le porte dei capi sono sempre aperte".