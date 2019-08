Bayern, mercato chiuso in entrata. Il club proverà a cedere Boateng

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayern Monaco non dovrebbe effettuare altri movimenti in entrata fino alla chiusura del mercato, il 2 settembre. Lo riporta la Bild, secondo cui il club tedesco avrebbe invece intenzione di sistemare qualche operazione in uscita: sulla lista dei partenti c'è ancora Jerome Boateng, per cui non sono arrivate offerte.