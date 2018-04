Bayern Monaco, 2,2 milioni all'Eintracht per liberare Kovac

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niko Kovac è virtualmente il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Dal 1° luglio, l'attuale tecnico dell'Eintracht lascerà Francoforte per approdare all'Allianz Arena. Per liberarlo dal contratto in essere, il club bavarese pagherà 2,2 milioni di clausola rescissoria presente sul contratto del croato. A riportarlo è Kicker.