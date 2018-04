Bayern Monaco, Alaba e Javi Martinez recuperati per Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se la presenza di Robben è ormai quasi scartata, Jupp Heynckes però ha recuperato due pedine importanti per il ritorno della semifinale di Champions League. Il Bayern Monaco infatti potrà contare anche su David Alaba e Javi Martinez per la trasferta di Madrid, che hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici e potranno essere a disposizione per una sfida dalla grande importanza.