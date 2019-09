© foto di Imago/Image Sport

Novità in casa Bayern Monaco verso la trasferta di casa di campionato di sabato a Paderborn. Buoni gli aggiornamenti che riguardano David Alaba, tornato ad allenarsi in gruppo, meno positivi invece quelli riguardanti due giovani talenti come Fiete Arp e Leon Goretzka, ancora ai box per recuperare dai rispettivi infortuni, e assenti nel prossimo incontro di Bundesliga. Lo riferisce il sito ufficiale del club bavarese.