Bayern Monaco, Amburgo vittima preferita in casa: 50 gol in 8 anni

© foto di Imago/Image Sport

Con il 6-0 ottenuto questo weekend contro l'Amburgo, il Bayern Monaco ha messo a segno il 50esimo gol contro i dinosauri della Bundesliga nelle ultime 8 stagioni. Dal 2010-2011 a oggi infatti, i bavaresi hanno vinto tutti e 8 gli incontri giocati in campionato segnando con una media di 6 reti a partita subendone solo 3 in totale. Un ruolino di marcia incredibile che rende l'Amburgo come la vittima preferita del Bayern nel corso delle ultime stagioni.

Stagione 2010-2011: 6-0

Stagione 2011-2012: 5-0

Stagione 2012-2013: 9-2

Stagione 2013-2014: 3-1

Stagione 2014-2015: 8-0

Stagione 2015-2016: 5-0

Stagione 2016-2017: 8-0

Stagione 2017-2018: 6-0