Bayern Monaco, anche il Manchester United su Jerome Boateng

In questa finestra di mercato il Bayern Monaco potrebbe perdere Jerome Boateng. La dirigenza del club tedesco infatti ha confermato la possibilità di cessione per il difensore tedesco che piace alla Juventus. Secondo il The Sun però anche il Manchester United è su Boateng e Mourinho lo considera uno delle opzioni per rinforzare la difesa dei Red Devils.