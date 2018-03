Bayern Monaco, aumenta la fila per Bernat: c'è anche il Galatasaray

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aumenta la concorrenza internazionale per Juan Bernat, esterno del Bayern Monaco, in uscita dal club tedesco e già nel mirino di Barcellona e Chelsea. Secondo quanto riferito da Fotomac, anche il Galatasaray, sfumato Asamoah e in attesa di capire il destino di Nagatomo, starebbe monitorando il terzino iberico.