Finito il calciomercato, è tempo di bilanci in casa Bayern Monaco. In senso letterale, dato che la società tedesca quest'oggi ha illustrato nel dettaglio il bilancio economico legato alla scorsa stagione, nel quale ci sono risultati molto positivi: il fatturato totale è infatti passato da 657,4 a 750,4 milioni, una crescita complessiva del 14,1%.

Molto positivi anche i dati sugli utili, cresciuti del 63% rispetto al 2017-18 ante-imposte e del 78% per quanto riguarda invece il profitto al netto della tassazione. Insomma, numeri da record per una nuova stagione in cui il Bayern vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista anche in Europa.