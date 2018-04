Bayern Monaco, Boateng: "Futuro? Mi sto facendo delle domande"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, ha parlato a Socrates Magazine, rispondendo così a una domanda sul futuro: "Ho vissuto tutto con il mio club e sto lentamente arrivando a un punto in cui devo rispondere ad alcune domande: quali sono gli obiettivi che non ho ancora raggiunto? Devo, ancora e ancora, mettermi alla prova con lo stesso club e alle stesse condizioni? Non sono domande necessariamente legate solo alla mia carriera, ma sono vitali e guideranno le mie prossime scelte".