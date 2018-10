Bayern Monaco, conferenza stampa d'urgenza di Rummenigge e Hoeness

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Germania sta facendo discutere la scelta del Bayern Monaco di convocare una conferenza stampa d'urgenza per questa mattina alle ore 12. Saranno presenti i massimi dirigenti bavaresi, ovvero Uli Hoeness, Karl-Heinze Rummenigge e Hasan Salihamidzic, i quali comunicherano ai tifosi 'qualcosa di importante', si legge sulla Bild. Da sottolineare come il quotidiano tedesco parli anche di forti critiche da parte dei giocatori nei confronti dei metodi di allenamento del tecnico Kovac.