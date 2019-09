© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sky Sports ha intervistato Philippe Coutinho. Ecco le principali dichiarazioni del brasiliano di casa Bayern Monaco: "Nei primi giorni qui mi ha aiutato molto Thiago Alcantara, che è brasiliano e parla portoghese... Il tedesco è dannatamente difficile, anche se sto provando ad impararlo un po'. In ogni caso pure nello staff e altri dipendenti parlano portoghese, quindi questo ha reso tutto un po' più facile. Qui sono in una società molto più familiare: lo era anche il Liverpool, ma qui di più. I fan sono stati straordinariamente gentili con me, è bello sentire la loro energia positiva da così vicino. Vedere gli occhi dei bambini splendere mi rende felice".