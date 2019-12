© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Philippe Coutinho non ha alcuna intenzione di lasciare il Bayern Monaco a fine stagione. Secondo quanto riporta Marca, il fantasista brasiliano è determinato a convincere i bavaresi ad acquistare il suo cartellino dal Barcellona e mettere così nuove radici dopo tanto girovagare tra Italia, Inghilterra, Spagna e Germania. In questa stagione, intanto, per l'ex Inter si contano tre gol e cinque assist in 18 presenze.