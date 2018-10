Bayern Monaco, due nomi per il dopo-Kovac: Zidane e Wenger

Il Bayern Monaco pensa già al dopo-Kovac. Come riporta SportBild, i dirigenti bavaresi starebbero analizzando i profili di Zinedine Zidane e Arsene Wenger per la possibile sostituzione del tecnico croato a stagione in corso. L'ex Eintracht Francoforte sembra aver perso infatti la fiducia dei suoi giocatori, sconfitti 0-3 dal 'Gladbach nell'ultimo turno di campionato e sesti in classifica con 13 lunghezze dopo sette giornate.