Bayern Monaco, fatta per Arp. All'Amburgo 2,5 milioni di euro

Colpo in entrata per il Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dalla BILD il club bavarese ha chiuso con l'Amburgo per l'acquisto di Jann-Fiete Arp, attaccante classe 2000. Per il 19enne il Bayern verserà nelle casse dell'Amburgo 2,5 milioni di euro con il suo sbarco all'Allianz Arena fissato per la prossima estate o per quella del 2020.