© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jerome Boateng è sempre più distante dal Bayern Monaco. il centrale difensivo tedesco, come riportato da Marca, può lasciare il club bavarese per un'offerta di 25 milioni di euro. Il Bayern sta cercando di ringiovanire la rosa, le cessioni di Ribery, Hummels e Rafinha hanno già tracciato la linea. Il prezzo del giocatore è stato fissato, ma al momento non sono ancora arrivate offerte concrete.