Sei gol per seppellire la Stella Rossa e garantirsi il primo posto nel girone: il Bayern Monaco formato Champions League non conosce soste e anche al Marakanà di Belgrado fornisce il solito spettacolo di reti e fantasia. Merito di Lewandowski, autore di un poker storico, ma anche dal tecnico Hans-Dieter Flick che sembra aver ridato smalto ai bavaresi: "Complimenti alla mia squadra, abbiamo dimostrato che volevamo vincere il gruppo dal primo minuto. Nel primo tempo abbiamo perso alcune occasioni, ma nel secondo tempo siamo stati molto più efficienti. Quando difendi bene, ti dà sicurezza. È il fondamento del nostro gioco offensivo. Sono molto felice" sono state le sue parole ai microfoni di Sky Sport. In chiusura, poi, il tecnico dei tedeschi si sofferma sulla prestazione di Lewandowski, autore di quattro gol in 13 minuti che confermano il killer instinct dell'attaccante polacco: "Il suo momento dipende dalla sua professionalità e dal modo in cui si allena. Fa sempre sessioni extra per migliorare ed è davvero fenomenale in questo momento" ha concluso.