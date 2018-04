Bayern Monaco, Heynckes: "Fatti due regali al Real. Ma la Juve insegna"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Bayern Monaco Jupp Heynckes ha commentato così ai microfoni di ZDF la sconfitta di questa sera col Real Madrid: "Abbiamo commesso due errori evidenti, regalando due reti al Real Madrid, e non siamo invece riusciti a sfruttare una lunga serie di occasioni da rete. Il Real è stato più efficace di noi. Robben e Boateng? Se non recupereranno per il ritorno, saranno due assenze considerevoli e serie per il Bayern. Dobbiamo però aspettare gli esami per vedere che tipo di infortunio hanno. Ritorno? Al Bernabéu non abbiamo niente da perdere. Faremo tutto il possibile per ribaltarla. La squadra di Zidane è vulnerabile in difesa e la Juventus lo ha dimostrato. Non arrendiamoci!".