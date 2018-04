Bayern Monaco, Heynckes: "Il Siviglia dovrà prendersi qualche rischio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jupp Heynckes, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Siviglia valida per il ritorno dei quarti di finale (all'andata i bavaresi si sono imposti per 2-1 sul campo degli spagnoli): "David Alaba si è allenato con la squadra ma non è ancora al massimo. Per questo penso sia meglio che si alleni ancora prima di tornare a disposizione nel weekend. Credo che Arturo Vidal riprenda ad allenarsi giovedì, saltando quindi la gara contro il Siviglia. Il portiere? Quando sono arrivato qui, Ulreich non aveva grande fiducia nei propri mezzi. Ora invece è diventato uno dei migliori portieri di Bundesliga, apprezzato da giornalisti e tifosi. Manuel Neuer ha corso ieri attorno al campo, c'ero anch'io per vedere come prosegue il suo recupero. L'infortunio è completamente guarito, ora può aumentare l'intensità del lavoro. Conto di recuperarlo nel corso di questa stagione. Dopo aver perso 2-1 in casa all'andata, il Siviglia dovrà presumibilmente prendersi qualche rischio. Ma noi abbiamo il nostro stile di gioco e la nostra strategia, quindi giocheremo come sempre facciamo in casa, sia in Bundesliga sia in Champions League".