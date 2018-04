Bayern Monaco, Heynckes lancia quattro giovanissimi: ecco chi sono

© foto di Insidefoto/Image Sport

Vista l'importante trasferta di Champions League in programma martedì a Madrid, Jupp Heynckes ha optato per un ampio turnover contro l'Eintracht Francoforte. Il tecnico ha schierato ben quattro giovani giocatori che arrivano dalla seconda squadra e sono Niklas Dorsch, a segno nel 4-1 finale, Franck Evina, Lukas Mai e Meritan Shabani. Scopriamoli insieme.

Niklas Dorsch è il capitano della Primavera del Bayern. Il ventenne centrocampista difensivo era già stato convocato in Champions League per la sfida contro l'Anderlecht e in Bundesliga per trasferta a Mönchengladbach, ma non è entrato in campo. In questa stagione, il ventenne ha segnato quattro gol in 30 partite e fornito cinque assist.

Franck Evina, ala sinistra classe 2000, nell'estate del 2013 è arrivato dal Neuperlach. Con l'U17 è riuscito a vincere il campionato tedesco B-Junior la scorsa stagione. In 15 partite con la Primavera ha segnato due gol e fornito cinque assist. Lo scorso novembre ha debuttato nell'amichevole contro l'Italia per la nazionale tedesca Under 18.

Lukas Mai è difensore centrale classe 2000, che ha festeggiato il suo debutto professionale sabato scorso contro l'Hannover e sei giorni dopo ha firmato il suo contratto con il Bayern. Nella stagione attuale è arrivato a 23 presenze nella A-Junior Bundesliga, sei partite nella UEFA Youth League e due partite nella DFB Cup Juniores.

Meritan Shabani è un trequartista classe 1999, era già nella prima squadra in occasione della trasferta di Bundesliga a Lipsia, è al Bayern da quasi dodici anni e sta già giocando la sua terza stagione con gli U19 di Monaco. Nella stagione in corso è arrivato otto gol e cinque assist. Ha giocato anche sei partite con un gol nella Youth League.