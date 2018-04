Bayern Monaco, Heynckes: "Nonostante il turnover un grande risultato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante l'ampio turnover, il Bayern Monaco ha battuto 4-1 l'Eintracht Francoforte e dopo la gara Jupp Heynckes ha detto: "Le situazioni speciali richiedono misure speciali, quindi abbiamo preso quattro giocatori giovanissimi perché la mia concentrazione era sulla formazione di martedì contro il Real, i ragazzi hanno fatto un buon lavoro e nel secondo tempo abbiamo giocato meglio. Ovviamente sono molto contento perché l'Eintracht ha giocato molto bene in questa stagione di Bundesliga, quindi è davvero notevole per la squadra che era in campo oggi vincere con un risultato così. Una cosa che vorrei dire è che Sandro Wagner ha svolto un lavoro eccezionale per me oggi".