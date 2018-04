Bayern Monaco, Hummels: "Col Siviglia siamo stati anche fortunati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mats Hummels, difensore del Bayern Monaco, ha parlato dopo il successo ottenuto in Champions League sul campo del Siviglia (1-2): "Non c'è stata nessuna sorpresa per noi nel modo in cui il Siviglia ha giocato nel primo tempo, quando sono stati superiori. Abbiamo visto il loro match a Manchester, l'allenatore ci aveva avvertito ed eravamo preparati rispetto alle loro capacità. Dobbiamo essere onesti, c’è stata almeno un mezz'ora in cui gli avversari avrebbero potuto segnare il secondo gol e ci sono state cose che mi sarebbe piaciuto che avessimo fatto meglio. Ciò significa che abbiamo un lavoro da svolgere per la gara di ritorno a Monaco. Il nostro primo gol è stato un po’ fortunato, dobbiamo ammetterlo, ma abbiamo avuto una grande occasione per segnare con Javi Martinez poco prima della nostra seconda rete".