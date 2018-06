Bayern Monaco, Hummels: "Potevo andare al Man United nel 2015"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata alla BILD, il difensore del Bayern Monaco Mats Hummels ha rivelato che ha avuto la possibilità di trasferirsi al Manchester United: "Ho pensato di andare al Manchester United nel 2015. C'erano altre possibilità nel 2016, quindi non è corretto dire che non ci ho mai pensato. Ma non avevo davvero bisogno di andare all'estero".