Bayern Monaco, il comunicato del club: stagione finita per Arturo Vidal

"Riprenditi presto, Arturo! Vidal ha subito ieri un'operazione al ginocchio che lo terrà fuori per il resto della stagione". Con questo comunicato attraverso il proprio profilo Twitter, il Bayern Monaco ha annunciato il forfait del centrocampista per le prossime gare che separano la squadra bavarese dalla conclusione dell'annata calcistica. Una tegola che costringerà il Bayern Monaco ad affrontare il Real Madrid nella semifinale di Champions League senza il centrocampista cileno ex Juventus.