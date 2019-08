© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Phillipe Coutinho al Bayern Monaco in prestito per 20 milioni, l'affare è già ufficiale dopo lo sprint finale. Secondo Sky Sport Germania, l'ex Liverpool domani mattina raggiungerà la Germania per sostenere le visite mediche. Il club s'è portato avanti, annunciandolo ieri in tarda serata.