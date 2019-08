© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle prossime ore Coutinho diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il club tedesco prenderà il giocatore in prestito dal Barcellona con diritto di riscatto nella prossima stagione e secondo quanto riporta la BILD il Bayern pagherà 8.5 milioni di euro per il prestito per una stagione al club catalano e non venti come si era ipotizzato inizialmente. In compenso i tedeschi pagheranno interamente i 12 milioni di ingaggio percepiti dal giocatore brasiliano.