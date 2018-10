Bayern Monaco, James contro Kovac: "Qui non siamo a Francoforte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayern Monaco non sta attraversando un buon momento e la Bild di oggi riporta alcuni malumori dello spogliatoio che si fanno sempre più importanti ogni giorno che passa. Dopo la terza gara senza vittorie, James Rodriguez, che viene spesso lasciato fuori nelle rotazioni del tecnico Kovac, si è rivolto al proprio allenatore dichiarando: "Qui non siamo a Francoforte" riferendosi alla ex squadra del croato. Il mal di pancia però non sarebbe solo da parte del colombiano, ma anche da parte di altri giocatori che non gradirebbero il fatto che lo staff tecnico comunica nel corso degli allenamenti interamente in croato, mancando di rispetto alla squadra che non capisce le discussioni in corso tra l'allenatore e i suoi collaboratori.