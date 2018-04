Bayern Monaco, James Rodriguez: "Futuro? Sto bene qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Futuro? Sto bene al Bayern”. Parola di James Rodriguez, fantasista colombiano attualmente in prestito dal Real Madrid (i bavaresi vantano un diritto di riscatto fissato a 42 milioni di euro). Nelle scorse settimane sono rimbalzate diverse voci circa la situazione di James, inclusa la possibilità di rientrare come contropartita tecnica nell’affare che porterebbe Lewandowski a Madrid. Ma lo stesso colombiano, accostato anche a diversi top club inglesi, ha commentato così la sua situazione: “Futuro? Mi trovo bene qui al Bayern Monaco. In Francia giocavo, ora in Germania gioco sempre e penso che sia un’ottima cosa arrivare ad un buon ritmo ai mondiali. Real Madrid? I momenti non così belli che ho vissuto a Madrid mi hanno aiutato a crescere”, ha chiuso James Rodriguez. Lo riporta Alfredopedulla.com.