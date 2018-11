Bayern Monaco, James vuole tornare al Real Madrid già a gennaio

© foto di Imago/Image Sport

James Rodriguez può tornare al Real Madrid. Secondo quanto riportato da ABC il colombiano, in prestito biennale al Bayern con diritto di riscatto da parte dei bavaresi, starebbe spingendo per vestire di nuovo la maglia dei blancos già a gennaio. James non gradisce la gestione Kovac, che non ritiene il trequartista un titolare inamovibile. Classe 1991, James aveva lasciato il Real Madrid poiché poco utilizzato da Zinedine Zidane. Con l'addio del tecnico francese il ritorno è possibile.