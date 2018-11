Bayern Monaco, Kimmich: "Dobbiamo tornare a esprimerci al top"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Bayern Monaco Joshua Kimmich ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro l'AEK Atene: "Vogliamo vincere la partita di domani in modo convincente. Crisi? Noi giocatori dobbiamo fare in modo che tutti tornino a esprimersi al massimo delle loro prestazioni. Sentiamo grandi responsabilità in questo momento, abbiamo voglia di tornare a collezionare risultati positivi e l'obiettivo è naturalmente arrivare primi nel nostro gruppo di Champions".