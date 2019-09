© foto di J.M.Colomo

Joshua Kimmich al sito ufficiale del Bayern Monaco, ha commentato così la vittoria per 3-2 arrivata in casa del Paderborn: "Non abbiamo fatto un buon lavoro. Nel primo tempo è stata una gara aperta, abbiamo avuto le migliori possibilità. Avremmo dovuto segnare almeno due o tre gol. Abbiamo raddoppiatoall'inizio della ripresa e avremmo dovuto chiudere la gara. Ma abbiamo lasciato i nostri avversari di nuovo in partita e ci hanno reso la vita difficile fino alla fine. Nel complesso, non abbiamo dominato come volevamo".