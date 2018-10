Bayern Monaco, Kimmich: "La società ha dato un grande segnale, siamo uniti"

© foto di J.M.Colomo

Dopo il 3-1 rifilato al Wolfsburg, il giocatore del Bayern Monaco Joshua Kimmich ha parlato dell'importanza delle parole della società arrivate in un momento difficile: "Penso che sia un grande segnale che il club sia così davanti ai giocatori e li protegga. In questo modo il giocatore sente una sensazione di appartenenza al gruppo. Penso che sia stato positivo per noi dire: non lasciamo andare nessuno, rimaniamo uniti e ci proteggiamo l'un l'altro".