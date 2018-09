Bayern Monaco, Kovac: "Bravi a reagire subito, peccato per gli infortuni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria importante conquistata dal Bayern Monaco che ha battuto 3-1 il Leverkusen in rimonta. Dopo la gara Niko Kovac ha detto: "Siamo stati in grado di trovare rapidamente il pareggio e non abbiamo lasciato molti spazi ai giocatori avversari. Mi sarebbe piaciuto segnare prima il 3-1, l'unica cosa che ci fa male sono gli infortuni di Tolisso e Rafinha. E' solo la terza giornata di Bundesliga ma ho la sensazione che sia stata un match importante".