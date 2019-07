© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante le indiscrezioni di mercato che continuano ad accostare Gareth Bale al Bayern Monaco, il tecnico del club tedesco Niko Kovac ha spiegato che i bavaresi non sono interessati al gallese: "No, non siamo interessati a Gareth Bale. E' un ottimo giocatore, tuttavia non siamo interessati a portarlo al Bayern. Sono certo che avrà delle opzioni per dove giocare se scegliesse di lasciare il Real Madrid. Non ci sono molti buoni giocatori nel mercato e stiamo studiando le nostre opzioni in vista della nuova stagione".