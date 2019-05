© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 3-1 rifilato all'Hannover, il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac ha detto: "Nei primi 20 minuti l'Hannover ha difeso molto bene, abbiamo avuto il possesso, ma non troppe situazioni pericolose. Con l'1-0, il match si è aperto e abbiamo creato ottime possibilità. Saremmo potuti andare sul 4-0 nel primo tempo, così saremmo stati più tranquilli ma all'improvviso può succedere qualcosa, in questo casa un rigore che secondo me non c'era. Alla fine comunque abbiamo fatto il nostro lavoro".